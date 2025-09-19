Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Flensburger SSW-Ratsfraktion entsetzt und empört über Anti-Juden-Plakat

Flensburger SSW-Ratsfraktion entsetzt und empört über Anti-Juden-Plakat

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 12:45 durch Sanjo Babić
Südschleswigsche Wählerverband (SSW) Logo
Südschleswigsche Wählerverband (SSW) Logo

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Mit großen Entsetzen und Empörung reagierte der SSW-Fraktionsvorsitzende Martin Lorenzen auf das Anti-Juden-Schild in einem Geschäft in der Duburger Straße.

Lorenzen weiter: "Haben wir denn rein gar nichts von unser katastrophalen Geschichte mit dem Nazis und dem Holocaust gelernt? Das empörende Plakat muss sofort von der Polizei entfernt werden, da es sich aus meiner Sicht um Volksverhetzung handelt. 

Auch wenn es sich laut UNO im Gazakrieg um Völkermord handelt, die von der rechtsradikalen israelischen Regierung zu verantworten ist, darf man natürlich nicht alle Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens pauschal dafür verantwortlich machen. Schon gar nicht in Deutschland oder bei uns im kulturell so vielfältigen Flensburg."

Quelle: SSW

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ciudad in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige