Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Verfassungsschutz-Chef: „Wir brauchen Drohnen-Abwehr!“

Verfassungsschutz-Chef: „Wir brauchen Drohnen-Abwehr!“

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 08:20 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de/2024/10/18/wie-stephan-kramer-sich-radikalisiert/" / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de/2024/10/18/wie-stephan-kramer-sich-radikalisiert/" / Eigenes Werk

Stephan Kramer verlangt nach jüngsten Vorfällen eine bundeseinheitliche Drohnenstrategie – von Frühwarnung bis Eingriffsrecht, wie dts berichtet.

Aus Sicht des Landesamts fehlt es an durchgängiger Zuständigkeit, verfügbarem Material und klaren Handlungsregeln, insbesondere zum Schutz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsnetzen. 

Die Forderung deckt sich mit Einschätzungen von Industrie- und Sicherheitsexperten, die eine nationale Roadmap für Detektion, Abwehr und Forensik anmahnen. Parallel läuft die Diskussion um das Verhältnis von Polizei- und Bundeswehrkompetenzen in akuten Lagen. Das BMI verweist auf laufende Gesetzesinitiativen und Planungen, die nun politisch priorisiert werden sollen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bebend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige