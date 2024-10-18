Verfassungsschutz-Chef: „Wir brauchen Drohnen-Abwehr!“
Stephan Kramer verlangt nach jüngsten Vorfällen eine bundeseinheitliche Drohnenstrategie – von Frühwarnung bis Eingriffsrecht, wie dts berichtet.
Aus Sicht des Landesamts fehlt es an durchgängiger Zuständigkeit, verfügbarem Material und klaren Handlungsregeln, insbesondere zum Schutz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsnetzen.
Die Forderung deckt sich mit Einschätzungen von Industrie- und Sicherheitsexperten, die eine nationale Roadmap für Detektion, Abwehr und Forensik anmahnen. Parallel läuft die Diskussion um das Verhältnis von Polizei- und Bundeswehrkompetenzen in akuten Lagen. Das BMI verweist auf laufende Gesetzesinitiativen und Planungen, die nun politisch priorisiert werden sollen.
