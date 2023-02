Coronapolitik: Immer noch wird versucht, die Aufarbeitung zu verhindern

Zum Gastbeitrag des renommierten Wissenschaftler und Juristen in der Berliner Zeitung zum Zulassungsdesaster der Corona-Gentherapie, welcher auf Druck von der Zeitung wieder zurückgezogen wurde, erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit: „Es mehren sich die Stimmen, die die Coronapolitik der vergangenen Jahre deutlich kritisieren und vor einer Wiederholung warnen."

Baum weiter: "Dass die Berliner Zeitung nun auf Druck eine Veröffentlichung zurücknahm, die gravierende Fehler während dieser Zeit aufzeigt, beweist eindeutig, dass immer noch versucht wird, eine Aufarbeitung dieser katastrophalen Politik zu verhindern. Wir als AfD-Fraktion haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser ,Corona-Impfung‘ eben nicht um eine herkömmliche Impfung handelt, sondern um eine Gentherapie.

In der von der AfD-Fraktion am 16.12.22 angesetzten aktuellen Debatte sagte ich wörtlich: ,Wie konnte es dazu kommen, dass sich so viele Menschen ein Medikament haben verabreichen lassen, das unzureichend erforscht und zudem auf einem ganz neuen Wirkmechanismus beruhte, so dass man es niemals hätte Impfung nennen dürfen?‘

Eine präzise Aufarbeitung der vielen Fehler während der Corona Zeit und insbesondere die Erforschung der Impfnebenwirkungen sind ohne Tabus dringend erforderlich.“

Quelle: AfD Deutschland