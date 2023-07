CSU plant Antrag über längere Elterngeld-Dauer im Bundestag

Die CSU will den Bundestag im Herbst über eine längere Bezugsdauer des Elterngeldes abstimmen lassen. Einen entsprechenden Antrag will CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach der Sommerpause in den Bundestag einbringen, wie die "Bild" berichtet.

Darin fordert die CSU eine Ausweitung der Bezugsdauer um zwei auf 16 Monate. Die Ampel müsse dann "Farbe bekennen", was sie beim Elterngeld wirklich wolle, sagte Dobrindt. "Familien brauchen mehr Respekt und keine Respektlosigkeit, sie brauchen mehr Unterstützung und nicht weniger. Die CSU will deshalb einen Elterngeldschwur im Deutschen Bundestag." Die CSU werde "nach der Sommerpause dazu einen Antrag in den Bundestag einbringen, um darüber abstimmen zu lassen". Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will aus Spargründen künftig kein Elterngeld mehr an Paare mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Euro bezahlen und wird dafür auch von Politikern der eigenen Koalition kritisiert. Quelle: dts Nachrichtenagentur