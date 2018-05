Mehr als 5.100 Schulen erhalten demnächst schnelles Internet

Mehr als 5.100 Schulen sollen demnächst mit Förderung des Bundes schnelle Internet-Anschlüsse erhalten. Das geht aus der Antwort des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, über welche die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Samstagausgaben berichten. Die Schulen erhalten Mittel aus einem Investitionsprogramm des Bundes, welches ein Gesamtvolumen von 4,4 Milliarden Euro hat.

"Bis heute haben bereits rund 210 Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Ausbauprojekte nach dem Breitbandförderprogramm des Bundes die Erschließung von mehr als 5.100 Schulen vorgesehen", heißt es in der Ministeriumsantwort. Von der Förderung profitieren Schulen, in denen "pro Klassenzimmer kein 30 Mbit/s zur Verfügung stehen". Laut Verkehrsministerium sind in 983 Fällen die Vergabeverfahren inzwischen abgeschlossen. Endgültige Förderbescheide wurden bereits für 199 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, 99 in Niedersachsen, 39 in Nordrhein-Westfalen sowie drei in Sachsen erteilt.



Die übrigen Verfahren laufen noch. In Deutschland gibt es etwa 33.000 allgemeinbildende Schulen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte dem RND, die "Förderoffensive Digitales Klassenzimmer" sei erfolgreich gestartet: "Mit ihr bringen wir das Turbo-Internet ins Klassenzimmer, ermöglichen digitales Lehren und Lernen und stärken die Grundlagen für die digitale Gesellschaft. Gigabit-Netzzugang bis an die Schulbank wird auch in dieser Legislaturperiode ein Schwerpunkt unserer Breitbandförderung sein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur