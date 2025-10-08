Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dr. Rainer Balzer: „Klassenzimmer-Reinigung durch Schüler“

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 10:37 durch Sanjo Babić
Dr. Rainer Balzer (2024)
Dr. Rainer Balzer (2024)

Bild: Screenshot Youtube / Eigenes Werk

„Wer seinen Lernraum gemeinsam in Ordnung hält, lernt Respekt vor der Arbeit anderer, Verantwortungsübernahme und Teamgeist.“ Mit diesen Worten unterstützt der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL den Vorstoß CDU-OB von Schwäbisch Gmünd Richard Arnold, Schüler wieder stärker an der Reinigung ihrer Klassenräume zu beteiligen.

Dr. Balzer weiter: „Es geht nicht primär um ‚Sparprogramme auf dem Rücken der Kinder‘, sondern um soziale Erziehung, Alltagskompetenzen, Verantwortungsgefühl und eine Kultur der Wertschätzung, über die jede Schule individuell in Abstimmung mit der Schulkonferenz entscheiden soll. 

Im Gegensatz zum Landesschülerbeirat finde ich auch, dass einfache, zumutbare Reinigungsaufgaben pädagogisch sinnvoll organisiert werden können, ohne Unterrichtszeit zu belasten. Wir wünschen uns eine sachliche Debatte jenseits ideologischer Reflexe. Wer die Schule stärkt, fördert nicht nur Mathe und Deutsch, sondern auch Charakter und Gemeinsinn. Und nicht zu vergessen: Die Schüleraufgaben ersetzen keine professionelle Grundreinigung, sondern sichern die tägliche Basishygiene und sorgen für einen achtsamen Umgang mit dem Lernraum. Wenn nicht so viele Reinigungskräfte in den Asylunterkünften eingesetzt wären, bräuchte man diese Diskussion gar nicht führen.“

Quelle: AfD BW

