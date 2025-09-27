Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
DGB will Abgeordnete und Selbstständige in die Rentenversicherung einbeziehen

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 14:51 durch Sanjo Babić
Bild: Metropolico.org, on Flickr CC BY-SA 2.0
Nach dts-Informationen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund eine breitere Einzahlerbasis, inklusive Abgeordneter und Selbstständiger.

Der Vorschlag soll die Stabilität der gesetzlichen Rente erhöhen und Altersarmut vorbeugen. Befürworter sprechen von Fairness, weil mehr Gruppen beitragen. Gegner sehen Bürokratie und Eingriffe in Freiheitsräume.
Das Arbeitsministerium verweist auf laufende Prüfungen. Ökonomen fordern eine ehrliche Debatte über Beitragssätze und Leistungsniveau.

Quelle: ExtremNews

