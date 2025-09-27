DGB will Abgeordnete und Selbstständige in die Rentenversicherung einbeziehen

Nach dts-Informationen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund eine breitere Einzahlerbasis, inklusive Abgeordneter und Selbstständiger.

Der Vorschlag soll die Stabilität der gesetzlichen Rente erhöhen und Altersarmut vorbeugen. Befürworter sprechen von Fairness, weil mehr Gruppen beitragen. Gegner sehen Bürokratie und Eingriffe in Freiheitsräume.

Das Arbeitsministerium verweist auf laufende Prüfungen. Ökonomen fordern eine ehrliche Debatte über Beitragssätze und Leistungsniveau.

Quelle: ExtremNews