Anerkannte Asylbewerber verkaufen Ausweispapiere an ‚Flüchtlinge‘

Kriminelle Energie anerkannter Asylbewerber scheint größer zu sein als Frau Merkel und ihre Regierung wahrhaben will. Medienberichten zufolge verkaufen in Deutschland anerkannte Asylbewerber, vor allem Syrer, im Internet zunehmend ihre deutschen Ausweise, Bank- und Krankenkassenkarten. Die Bundespolizei warne in einer vertraulichen Analyse vor dem florierenden Handel mit Identitäten im Netz.

Dazu erklärt Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag: „Das ist also der Dank für die Willkommens-Mentalität unserer Regierung – anerkannte Asylbewerber melden den angeblichen Verlust ihrer Flüchtlingsdokumente und handeln damit im Internet, um Landsleute problemlos nach Deutschland einschleusen zu können. Nach Polizeiangaben werden diese Papiere vor allem in Griechenland gehandelt. Die Neuankömmlinge können dann mit echten Papieren ohne weitere Kontrollen ins Flugzeug steigen und nach Deutschland fliegen. Die kriminelle Energie anerkannter Asylbewerber scheint viel größer zu sein als Frau Merkel und ihre Regierung wahrhaben will. Da hilft nur konsequentes Durchgreifen, lückenlose Kontrollen an den Grenzen und Flughäfen, Abschiebung von Straftätern. Wer unsere Hilfsbereitschaft schamlos ausnutzt, hat es nicht verdient in Deutschland zu leben.“ Quelle: AfD Deutschland