Union sieht Risiken für Ältere bei Ausgestaltung der Aktivrente

Die CDU warnt vor steuerlichen Mehrbelastungen im Zuge einer Aktivrente, berichtet die dts Nachrichtenagentur über FinanzNachrichten.de. Der Zuverdienst dürfe nicht durch Abgaben aufgezehrt werden.

Die Union fordert transparente Freibeträge und einfache Regeln, damit längeres Arbeiten für Seniorinnen und Senioren tatsächlich lohnt. Zudem brauche es klare Schnittstellen zu Rentenversicherung und Krankenversicherung. Die CDU will Doppelbelastungen vermeiden und Modellrechnungen öffentlich machen, um Planungssicherheit herzustellen.

Arbeitgeberverbände sehen in einer klugen Ausgestaltung Chancen gegen den Fachkräftemangel. Sozialverbände mahnen, körperlich belastete Berufsgruppen dürften nicht benachteiligt werden.

