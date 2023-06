Mödlareuth: Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni und die deutsche Teilung

Am vergangenen Wochenende jährten sich die Proteste in der damaligen DDR zum 70. mal. An der Grenze von Bayern und Thüringen gedachten am Jahrestag mehrere hundert Menschen bei einer Veranstaltung der AfD der Ereignisse. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Im symbolträchtigen, einst geteilten Grenzort Mödlareuth wurde deutlich: Für die heutige Opposition gibt es durchaus Parallelen zwischen 1953 und der Politik der Systemparteien." Quelle: AUF1