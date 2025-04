CDA warnt Union vor Schlechtreden von Verhandlungsergebnissen

Der Chef der CDU-Arbeitnehmervereinigung CDA, Dennis Radtke, hat die Union davor gewarnt, das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen schlechtzureden. "Wir brauchen keine Untergangsstimmung, sondern Geschlossenheit und Unterstützung für unseren Vorsitzenden", sagte der CDA-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Die CDU muss aufhören, sozialpolitische Verbesserungen als Zugeständnisse an die SPD zu sehen, wir müssen sie selbstbewusst vertreten."



Der Kern der CDU sei "nicht die Schuldenbremse", erklärte Radtke. "Dass ausgerechnet die in der Union, die Friedrich Merz geradezu messianische Fähigkeiten zugesprochen haben, nun enttäuscht sind, dass er nicht über das Wasser gehen kann, aber stattdessen beherzt Realpolitik betreibt, finde ich fatal."



Merz sei vor der Wahl "nicht unehrlich" gewesen. "Aber er muss jetzt deutlich sagen, warum wir das machen. Wir müssen viel Geld bewegen, damit unser Land sicher ist und unsere Kinder nicht Russisch lernen müssen", sagte der Europaabgeordnete. "Wir müssen auch in Infrastruktur investieren, weil die letzten 30 Jahre, auch unter der CDU, da zu vieles verschleppt wurde."



Der CDA-Chef sprach von einem Endspiel um Freiheit und Wohlstand. "Wir erleben mehr als eine Zeitenwende. Wir erleben einen Epochenbruch", sagte er. "Unsere Antwort kann nicht das kleine Karo sein." Der Koalitionsvertrag dürfe kein "Flickenteppich aus Lieblingsprojekten" werden.



Radtke warnte vor einer schnellen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Dies sei "nicht das dringlichste Projekt der nächsten Regierung", sagte er. "Der Staat kann auf die Einnahmen aus dem Soli im Moment nicht verzichten."



Die beschlossene Ausweitung der Mütterrente halte er für falsch. "Das sind Effekte, die an vielen Stellen einfach verpuffen werden", kritisierte Radtke. "Wenn man Bedürftigen wirklich helfen will, dann müsste man das Geld zielgenau einsetzen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur