Premiere im Bundestag: Abgeordnete Steinmüller spricht mit Baby im Plenum

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller hielt in der Haushaltsdebatte eine Rede, während ihr Baby in der Trage schlief, meldet dts. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte die Regeln für Säuglinge im Plenarsaal kurz zuvor gelockert.

In der Debatte über den Etat des Bauministeriums plädierte Hanna Steinmüller (Grüne) für mehr Barrierefreiheit und bezahlbaren Wohnraum. Ihr wenige Monate altes Kind trug sie dabei in einer Trage vor der Brust – nach bisherigen Kenntnissen ein Novum in der Geschichte des Hauses.

Steinmüller bringt ihr Kind seit Monaten regelmäßig zu Sitzungen mit und war bereits vor der Sommerpause mit Baby im Saal zu sehen. Möglich wurde der Auftritt durch eine von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in Aussicht gestellte Lockerung bisheriger Regeln, nach denen Säuglinge nur mit Ausnahmegenehmigung zugelassen waren.

Der Moment wurde im Plenum aufmerksam verfolgt. Befürworter sehen darin ein Zeichen gelebter Vereinbarkeit, Kritiker verweisen auf die Notwendigkeit klarer Verfahrensregeln.

Quelle: ExtremNews



