SSW beschließt erstmals Teilnahme an OB-Wahl in Kiel

Auf seiner Kreismitgliederversammlung am gestrigen Abend im Ejderhuset in Büdelsdorf hat der SSW-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde und Kiel die Weichen für die kommenden Monate gestellt – personell wie politisch.

Zunächst wurde der geschäftsführende Vorstand mit großer Mehrheit im Amt bestätigt: Jette Waldinger-Thiering wurde als Kreisverbandsvorsitzende mit 37 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen wiedergewählt.

Rainer Bosse erhielt als erster stellvertretender Vorsitzender 39 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme.

Jan Ehrenreich wurde als zweiter stellvertretender Vorsitzender mit 37 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung bestätigt.

Ein zentrales Thema des Abends war die mögliche Teilnahme des SSW an der Oberbürgermeisterwahl in Kiel. Nach intensiver Debatte, in der auch kritische Stimmen zu Wort kamen, stimmten die Mitglieder mit klarer Mehrheit für eine Kandidatur: 24 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen.

„Das ist ein historischer Schritt für den SSW. Noch nie zuvor ist unsere Partei bei einer Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt angetreten“, erklärte die wiedergewählte Kreisvorsitzende Jette Waldinger-Thiering.

Die eigentliche Wahlversammlung zur Aufstellung eines OB-Kandidaten wird am 21. Juli in Kiel stattfinden. Stimmberechtigt sind dann ausschließlich die SSW-Mitglieder, die im Kieler Wahlgebiet wohnen und zur OB-Wahl wahlberechtigt sind. Ein erster Kandidat hat sich bereits öffentlich positioniert: Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion in Kiel, kündigte am Abend seine Bewerbung an. Zum Stichtag 31.12.2024 zählte der SSW-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde und Kiel 388 Mitglieder.



Quelle: SSW