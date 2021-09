Weidel: Testpflicht macht Teilhabe am öffentlichen Leben zum Luxusgut

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich dafür ausgesprochen, dass Ungeimpfte künftig nur mit negativem PCR- statt Schnelltest am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen. Dazu erklärt Alice Weidel, stellvertretende Bundessprecherin und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl: „PCR-Tests werden um ein Vielfaches teurer sein als Schnelltests, Schätzungen reichen bis zu 120 Euro."

Weidel weiter: "Ihr Ergebnis liegt erst nach einem oder zwei Tagen vor. Für nicht geimpfte, gesunde Bürger wird die grundrechtlich verbriefte Teilhabe am öffentlichen Leben zum Luxusgut und zum Gegenstand minutiöser Planung. Ob 2G-Regel oder PCR-Testpflicht, die Regierungen der Länder überbieten sich derzeit in einem Wettbewerb des Sadismus. Das Ergebnis lautet immer Lockdown für Ungeimpfte. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Freiheit für alle Bürger zu erkämpfen.“

Quelle: AfD Deutschland