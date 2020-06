Bundesinnenminister verbietet Neonazigruppe "Nordadler"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten. Das teilte der Sprecher des Innenministeriums, Steve Alter, am Donnerstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Seit den frühen Morgenstunden laufen demnach in insgesamt vier Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. "Rechtsextremismus und Antisemitismus haben auch im Internet keinen Platz", so Alter. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es Razzien in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen geben. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

