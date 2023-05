AfD: Hartes Wochenende steht bevor: Auch diesmal wird es Einzelfälle ohne Ende geben!

Ohne aus dem Kaffeesatz lesen zu müssen wissen wir: Am Wochenende wird es wieder zu zahlreichen “Einzelfällen” kommen. Derzeit notieren wir in unserem Einzelfallticker täglich etwa ein Dutzend “Einzelfälle”, doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Laut polizeilicher Kriminalstatistik für 2022 gab es allein im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen mehr als 783.000 Tatverdächtige ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Eine unvorstellbar hohe Zahl – denn rein statistisch betrachtet wird somit jeden Tag gegen mehr als 2.100 unserer “Gäste” ermittelt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die Behörden verschleiern dabei die Herkunft dieser Tatverdächtigen. Die Beschreibung “ein Mann” verklärt die Hintergründe von Straftaten, ebenso wie die Praxis, tatverdächtige Asylbewerber zu “Frankfurtern”, “Dortmundern” oder “Mannheimern” zu machen, um nicht Syrer, Iraker oder Afghane schreiben zu müssen. Diese 2015 unter Führung der CDU eingeführte Praxis gehört inzwischen zur Normalität in den von den Polizeibehörden versandten Pressemitteilungen zu Einzelfällen aller Art. Man überlastet unser Land also nicht nur mit der Aufnahme von Armutsmigranten aus aller Welt, sondern kaschiert die Folgen dieser Politik auch noch. Und so ist auch unser Einzelfallticker nur die Spitze des Eisbergs. Dennoch gibt er einen Überblick über das, was wirklich in diesem Land los ist – und verdeutlicht, dass nur die AfD diese Zustände zu beheben vermag. Jetzt informieren und an Freunde, Bekannte und Verwandte weiterleiten oder einfach teilen: www.einzelfallticker.de Quelle: AfD Deutschland