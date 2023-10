AfD: Die Nachhaltigkeit der Ampel: Deutschland wird abgewickelt

Die Welt gerät aus den Fugen und die Ampelregierung brüstet sich mit einem „Nachhaltigkeitsgesetz“: Während sich auf unseren Straßen Horden von Hamas-Anhängern zusammenrotten und die Massaker in Israel feiern, jüdische Gebäude und sogar Menschen in Deutschland bedroht sind, beschäftigt sich die Scholztruppe mit Klimaschutz.

Und damit, wie man die Bürger und die Wirtschaft noch mehr drangsalieren kann. Nachhaltig ist am Agieren von SPD, Grünen, FDP und auch Union vor allem eines: Die Abwicklung unseres Landes.

In dieser Woche Thema auf der „Frequenz: Freiheit“ sind neben den dringend notwendigen Lehren aus dem Angriff auf Israel auch die Migrationspolitik – oder besser: das Primat der offenen Grenzen – in Deutschland insgesamt. Denn die unkontrollierte Zuwanderung gefährdet nicht nur spürbar die Sicherheitslage, sondern blutet auch unsere öffentlichen Finanzen und mittlerweile auch die Krankenkassen aus. Darüber reden wir mit dem sozialpolitischen Sprecher der AfD im Bundestag, René Springer.

Außerdem: Habecks Heizhammer ist beschlossen und auch wenn es im Moment nicht weiter thematisiert wird, mahlen die Mühlen in den Behörden weiter. Die Kommunen sollen jetzt bestimmen, wie ihre Bürger in Zukunft zu heizen haben – auf jeden Fall aber ohne CO2 zu produzieren. Warum das ausgemachter Unsinn ist und wie sehr das alles an die Fünf-Jahres-Pläne in der DDR erinnert, das erklärt uns Carolin Bachmann, die für die AfD im Bauausschuss des Bundestages sitzt.

Quelle: AfD Deutschland