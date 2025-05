Brantner fordert Klarheit von Merz zu Ukraine-Hilfe

Die Grünen haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu aufgerufen, Klarheit über die Unterstützung der Ukraine zu schaffen. "Nach markigen Ankündigungen bleibt die Koalition ausgerechnet bei der Unterstützung der Ukraine bemerkenswert unentschlossen, die öffentliche Linie zu weitreichenden Waffensystemen ist diffus", sagte Parteichefin Franziska Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Kanzler Merz wirkt eher wie ein Getriebener als wie ein Gestalter." Sie erwarte, dass Merz beim Koalitionsausschuss am Mittwoch "endlich Führung zeigt".



Merz wird am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin empfangen. Dabei soll es auch um die Unterstützung der Ukraine gegen Russland gehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur