Union kritisiert Umweltbundesamt für CO2-Rechner

Die Union im Bundestag kritisiert das Umweltbundesamt (UBA) für den CO2-Rechner auf der Internetseite der Behörde. Dort wird der Eindruck erweckt, es handle sich um ein Angebot des UBA, tatsächlich wird der Rechner aber von der privaten Firma KlimAktiv gGmbH betrieben, berichtet die "Welt am Sonntag".

Bis vor wenigen Tagen wurde vom CO2-Rechner zudem auf eine Spendensammelseite des Vereins "3 fürs Klima e.V." verlinkt, der von einem Mitarbeiter des Umweltbundesamtes geleitet wird. "Das Umweltbundesamt wird mehr und mehr zur Skandalbehörde. Die Bundesregierung muss beim CO2-Rechner des Umweltbundesamtes dringend für Aufklärung sorgen", sagte Steffen Bilger, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, der "Welt am Sonntag".



Inzwischen wurde der Link zur Vereinsseite gelöscht, nachdem die Union mit einer Kleinen Anfrage auf die problematische Verbindung aufmerksam gemacht hatte. Die Löschung des Links "spricht Bände", sagte Bilger. "Die enge, auch personelle Vernetzung, die es bei diesem Rechner zwischen der Webseite einer obersten Bundesbehörde und dem Lobbyverein '3 fürs Klima e.V.' gibt, ist inakzeptabel", sagte Bilger. Es dränge sich der Verdacht auf, "dass überhöht angesetzte CO2-Werte zu mehr Spendenaufkommen an den Verein für Klima-Kompensationsmaßnahmen führen sollen."



Der UBA-CO2-Rechner steht ohnehin in der Kritik, weil dort seit kurzem das Heizen mit Holz nicht mehr als klimaneutral, sondern als klimaschädlich eingestuft wird. Dass Holz beim Heizen "zum Klimasünder abgestempelt wird, ist wissenschaftlich nicht haltbar", kritisierte Bilger. "Es mangelt komplett an Transparenz und behördlicher Neutralität." Das Umweltbundesamt ließ Fragen zum CO2-Rechner bis Freitag unbeantwortet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur