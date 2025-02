Innenministerin nach Münchner Todesnachricht entsetzt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich bestürzt gezeigt, nachdem am Samstag bekannt wurde, dass zwei Menschen ihren Verletzungen infolge des Anschlags vom Donnerstag erlegen sind.

"Es ist eine unendlich traurige Nachricht, dass der mutmaßlich islamistische Anschlag in München eine Mutter und ihr zweijähriges Kind aus dem Leben gerissen hat", sagte Faeser am Samstagabend. "Wir haben um ihr Leben gebangt. Jetzt ist es furchtbare Gewissheit, dass sie ihren schwersten Verletzungen erlegen sind."



Der Täter habe "unfassbares Leid angerichtet", so die Ministerin weiter. "Wir trauern mit der Familie, für die der Schmerz unermesslich sein muss. Und wir stehen weiter an der Seite aller, die diese grausame Tat erleben mussten: den vielen Verletzten, aber auch den Rettungskräften und Polizisten."



Nach Informationen der dts Nachrichtenagentur ist nach gegenwärtigem Stand nicht mit weiteren Todesopfern zu rechnen. Unter den etwa drei Dutzend Verletzten sind keine weiteren in akut lebensbedrohlichem Zustand, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur