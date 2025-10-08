Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Freistaat rüstet auf – bewaffnete Drohnen für die Polizei

Freistaat rüstet auf – bewaffnete Drohnen für die Polizei

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 07:41 durch Sanjo Babić
IAI Eitan Heron TP mit voller Bewaffnung - Bald auch zur Überwachung der Deutschen? (Symbolbild)
IAI Eitan Heron TP mit voller Bewaffnung - Bald auch zur Überwachung der Deutschen? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Bayerns Kabinett hat einen Entwurf zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes beschlossen: Bewaffnete Drohnen, Übernahme feindlicher Steuerungen und „Abschuss“ gefährlicher Fluggeräte sollen rechtlich ermöglicht werden, berichtet BILD. Auch auf Bundesebene sind neue Drohnen-Befugnisse in Arbeit.

Der Entwurf bündelt Technik (Detektion, Jammer, „Take-Over“) und Eingriffsschwellen. Juristisch heikel sind Verhältnismäßigkeit, Haftungsfragen und Luftraum-Koordination mit DFS und Bundeswehr. Kritiker warnen vor Unschärfen, Befürworter verweisen auf Spionage- und Sabotagerisiken.

Operativ soll die Abwehr von Spezial- zu Standardfähigkeit werden – mit Kompetenzzentrum, Ausbildung und landesweiter Skalierung. Entscheidend wird die Verzahnung mit Bundesrecht (u. a. an Flughäfen) und die Frage, wie Missbrauch und Fehlabschüsse verhindert werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte glaube in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige