Luftfahrtkoordinator wirbt für einheitliche Hygieneregeln

Der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU), erwartet bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister am Donnerstag in Berlin Fortschritte zur Stabilisierung der Luftverkehrswirtschaft in der Coronakrise.

"Wir erwarten einheitliche europäische Standards, damit es keine Probleme mehr gibt, wenn jemand von einem Land in ein anderes fliegen will", sagte Jarzombek dem "Handelsblatt". Auch müsse es zu einem Regelwerk für interkontinentale Flüge kommen. Derzeit haben die die einzelnen Mitgliedstaaten in Europa unterschiedliche Vorgaben, um die Hygiene in den Flugzeugen sicherzustellen.

Auch das Verkehrsministerium, dass zu dem Treffen eingeladen hat, will daher die Regeln vereinheitlichen, um Quarantänemaßnahmen für Reisende künftig zu verhindern. Jarzombek, der selbst nicht an dem Treffen teilnehmen wird, fordert darüber hinaus noch weitergehende Empfehlungen der Ministerrunde, um auf europäischer Ebene Fortschritte zu erzielen. "Es ist sehr wichtig, dass auf europäischer Ebene die grüne Luftfahrt vorangebracht wird", sagte er. "Dazu gehören regulatorisch der `single european sky` und neue Flugrouten-Verfahren, um unnötige Umwege aufgrund nationaler Egoismen endlich zu beenden. Damit sparen die Fluggesellschaften in der schwierigen Corona-Lage deutlich an Kosten für Kerosin und können schnell ihre Klimawirkung reduzieren." Nach Angaben der Lufthansa würden pro Flug rund zehn Prozent Kerosin gespart werden können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur