Reul hofft auf Einigung von Ampel und Union auf Migrationspolitik im Bund

NRW-Innenminister Herbert Reul setzt darauf, dass sich im Bund die Union mit der Ampel noch über die Migrationspolitik einigt. "In einer solchen Situation sollten die verantwortungsbewussten politischen Kräfte zusammenarbeiten", sagte Reul in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe).

Zu dem von der Union abgebrochenen Migrationsgipfel am Dienstag in Berlin sagte Reul: "Ich glaube und hoffe, dass da die Messe noch nicht gelesen ist." Reul hob die Einigung der schwarz-grünen Landesregierung auf ein Sicherheitspaket hervor. "Auch wenn überall Schwarz-Grün als Modell kaputtgeredet wird, zeigen wir in Nordrhein-Westfalen doch, dass wir extrem viel bewegen. Vielleicht ist Schwarz-Grün doch nicht so schlecht wie gerade alle schreiben?" Die Grünen in NRW hätten "verstanden, was jetzt wichtig ist, um beim Thema Sicherheit und Migration weiterzukommen". Das Verhältnis der Koalitionspartner bezeichnete der CDU-Politiker als "sehr gut".



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)