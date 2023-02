AfD-Bundestagsfraktion veranstaltet Friedenskonzert

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag bringt in dieser Woche ihren Antrag „Deutschlands historischer Verantwortung für Frieden in Europa gerecht werden – Ein nachhaltiger Friedensplan mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland“ ein. Der Arbeitskreis Auswärtige Angelegenheiten der AfD-Fraktion lädt aus diesem Anlass zu einem Konzert unter Motto „Dem Frieden Die Freiheit!“ mit Werken von Pjotr Tschaikowski und Sergei Rachmaninow sowie zu einer Lesung aus dem Roman »Leben und Schicksal« von Wassili Grossman ein.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf, Mitglied Arbeitskreis Auswärtige Angelegenheiten der AfD-Fraktion, teilt dazu mit: „Dem Frieden Die Freiheit! – unter diesem Gedanken rufen wir dazu auf, den Kämpfen in der Ukraine ein Ende zu setzen und unverzüglich Verhandlungen über einen Waffenstillstand zu beginnen.

Noch nie, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, waren diese Worte in Europa so sehr geboten, wie in diesen Tagen. Mit immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine schraubt sich die Spirale des Krieges immer höher und es besteht die Gefahr, dass Deutschland und andere NATO-Staaten selbst zum Ziel kriegersicher Aggression werden.

Das Konzert findet am 8. Februar 2023 ab 19:00 Uhr im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestags statt. Presseakkreditierung per E-Mail mit dem Betreff „Friedenskonzert“ unter [email protected] bis zum 7. Februar 2023.

Quelle: AfD Deutschland