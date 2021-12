SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan wird Integrationsbeauftragte

Die SPD-Abgeordnete Reem Alabali-Radovan soll Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration werden. Das berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Fraktionskreise.

Die 31-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern ist in Moskau geboren, ihre Eltern stammen aus dem Irak. Sie gewann bei der Bundestagswahl Ende September ein Direktmandat. Das Kabinett der Ampel-Koalition soll am Mittwoch vereidigt werden. Die Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum neuen Bundeskanzler soll am Vormittag stattfinden, seine Minister sollen kurz darauf ernannt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur