Nach München-Vorfall: Verband will Lagezentrum – Behörden sollen „neutralisieren“ dürfen

Der Flughafenverband ADV fordert, die Abwehr gefährlicher Drohnen klar bei den Polizeien zu verankern – inklusive Lagezentrum und Take-Over/Abschuss-Befugnissen. Auslöser sind die Störungen in München, die Tausende Passagiere trafen.

Technisch geht es um Erkennen, Stören, Neutralisieren; rechtlich um Zuständigkeiten und Haftung im Luftraum. Airports können detektieren – den Eingriff ins Gerät wollen sie aus gutem Grund den Sicherheitsbehörden überlassen. Der Bund arbeitet parallel an Bundespolizei-Befugnissen; Bayern prescht landesrechtlich vor. Quelle: ExtremNews