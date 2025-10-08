Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach München-Vorfall: Verband will Lagezentrum – Behörden sollen „neutralisieren" dürfen

Nach München-Vorfall: Verband will Lagezentrum – Behörden sollen „neutralisieren“ dürfen

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 07:40 durch Sanjo Babić
Luftabwehr / Flarak (Symbolbild)
Luftabwehr / Flarak (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Flughafenverband ADV fordert, die Abwehr gefährlicher Drohnen klar bei den Polizeien zu verankern – inklusive Lagezentrum und Take-Over/Abschuss-Befugnissen. Auslöser sind die Störungen in München, die Tausende Passagiere trafen.

Technisch geht es um Erkennen, Stören, Neutralisieren; rechtlich um Zuständigkeiten und Haftung im Luftraum. Airports können detektieren – den Eingriff ins Gerät wollen sie aus gutem Grund den Sicherheitsbehörden überlassen. Der Bund arbeitet parallel an Bundespolizei-Befugnissen; Bayern prescht landesrechtlich vor.

Quelle: ExtremNews

