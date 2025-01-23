Umweltminister Schneider: Verbrenner-Aus soll bleiben

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hält am EU-weiten Aus für Autos mit Verbrennungsmotoren fest. Schneider sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, für ihn komme eine Abkehr vom Verbrenner-Aus nicht in Frage. Nötig sei Plansicherheit, betonte Schneider.

Bis zum geplanten Aus seien es noch zehn Jahre: "In zehn Jahren sieht die Welt nochmal ganz anders aus, was Technologie betrifft." Schon jetzt seien Quantensprünge bei den Batterien erzielt worden: "Sie sind in 20 Minuten aufgeladen, die Autofahrer kommen bis zu 700 Kilometer weit."

Ein "Zurück in die Zukunft" komme für ihn nicht in Frage, betonte Schneider: "Zu hoffen, dass etwas besser wird mit einer Technologie, die vor 100 Jahren erfunden wurde, überzeugt mich nicht".

Damit reagiert er auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Der hatte gestern dem Fernsehsender n-tv gesagt, er wolle das Verbrenner-Verbot "in dieser Form nicht aufrechterhalten". Merz nannte das Thema allerdings "noch nicht ausdiskutiert" mit der SPD.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)