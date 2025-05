Benjamin Nolte: Staatsregierung versagt beim Wohnungsbau – Massen-Einwanderung, Vorschriftenwahn und Rekordpreise führen zu Wohnungsnot!

In Bayern werden immer weniger Wohnungen gebaut. Lediglich rund 55.000 wurden 2024 fertiggestellt. Das ist der niedrigste Wert seit 2016. Der staatlich geförderte Wohnungsbau wurde gänzlich gestoppt. Zugleich wächst die Bevölkerung immer weiter an. Infolgedessen fehlen im Freistaat mehr als 200.000 bezahlbare Wohnungen. Experten fordern eine umfassende Vereinfachung staatlicher Vorschriften.

Benjamin Nolte äußert sich dazu als wohnungsbaupolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag wie folgt: „Die Staatsregierung hat beim Wohnungsbau völlig versagt. Wohnraum wird dadurch für Normalverdiener unbezahlbar. Nirgendwo in Deutschland sind die Baukosten so hoch wie in Bayern: 4.000 Euro muss man für den Quadratmeter rechnen!

Der größte Preistreiber ist die Söder-Regierung: Sie schafft sie es nicht, die illegale Massen-Einwanderung einzudämmen. Da für diese das Steuergeld der Bürger immer da ist, musste sie die Förderung des Wohnungsbaus komplett einstellen. Überdies lähmt der Bürokratismus die Bautätigkeit enorm. Mehr als 20.000 Vorschriften machen Bauherren das Leben schwer!

Die AfD-Fraktion hat zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, um den Wohnungsbau anzukurbeln, darunter die Aufhebung sinnloser Vorschriften und Verbote, die Abschaffung der Grunderwerbssteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie, die Einführung einer angepassten Eigenheimzulage sowie die Beibehaltung des Eigenheimzuschusses oder die Absetzbarkeit der Mehrwertsteuer beim privaten Wohnungsbau. Zudem wollen wir den sozialen Wohnungsbau wieder stärken, für junge Familien Wohnungsbauprogramme auflegen und ein Bau-Start-Kindergeld für jedes Kind einführen.“

Quelle: AfD Bayern