Innenminister plant Polizei-Einsatzwochenenden an Bahnhöfen

Wie dts meldet, plant der Innenminister regelmäßige Polizei-Einsatzwochenenden an Bahnhöfen.

An neuralgischen Punkten sollen Präsenz und Kontrollen erhöht werden. Ziel ist, Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl zu stärken. Gewerkschaften fordern zusätzliches Personal und moderne Technik.

Nach Pilotphasen soll die Wirkung ausgewertet werden. Kommunen erwarten enge Abstimmung und klare Zuständigkeiten.

Quelle: ExtremNews