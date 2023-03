Familienministerin sieht sich noch immer im Patriarchat

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) sieht die Gesellschaft noch immer von Männern dominiert. "Wir leben nach wie vor im Patriarchat, von dem wir uns verabschieden müssen", sagte sie dem Tagesspiegel.

Paus macht ihre Diagnose an mehreren Kriterien fest: "Für mich ist das Patriarchat vorbei, wenn Frauen ökonomisch und politisch gleichgestellt sind, die Hälfte der Macht den Frauen gehört, und geschlechtsspezifische Gewalt nicht als individuelle Tat verharmlost wird, sondern als patriarchales Denk- und Verhaltensmuster anerkannt und geahndet wird." Die Ministerin verwies darauf, dass an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet werde.

Quelle: dts Nachrichtenagentur