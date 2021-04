Söder spielt den Ball zur CDU

CSU-Chef Markus Söder will eine mögliche Abstimmung des CDU-Vorstands über die Kanzlerkandidatur der Union akzeptieren.

"Wir respektieren jede Entscheidung", sagte er am Montag nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums in München. Für ihn bedeute jedoch eine breite Unterstützung für den Kanzlerkandidaten Rückhalt nicht nur in den Gremien, sondern auch in der Fraktion und an der Basis. Die CDU entscheide alleine, wo und wie nun ein Ergebnis herbeigeführt werde. Die Zeit dafür sei reif, so Söder.



"Irgendwann sind alle Argumente gefällt, alles ist gesagt und es muss auch entschieden werden." CDU-Chef Armin Laschet hatte Söder zuvor zu einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands für 18 Uhr eingeladen. Dort will Laschet einen Vorschlag machen, wie man "sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU" auflösen kann. Söder kündigte allerdings an, nicht an dieser Sitzung teilnehmen zu wollen. Auch eine formale Abstimmung gilt nach Ansicht mancher Kommentatoren schon am Montagabend als eher unwahrscheinlich, da die Sitzung per Videokonferenz stattfindet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur