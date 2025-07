Klingbeil sieht bei Haushalt noch harte Zeiten für Koalition

Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil kündigt für die Zeit nach der Verabschiedung des Haushalts 2026 harte Sparmaßnahmen für alle Minister an. "Wenn wir den Haushalt 26 im Kabinett verabschiedet haben, dann gibt es kein Zurücklehnen, dann müssen alle ran", sagte er den Sendern RTL und /ntv.

Alle Ministerien seien gefragt. "Ich werde sofort auf alle zugehen und allen auch die Hausaufgaben mit auf den Weg geben, dass jetzt alle in ihren eigenen Häusern gucken: wo kann gespart werden." Das werde die Regierung "wahnsinnig viel Kraft kosten", so der SPD-Politiker. "Das muss sehr hart sein sogar, weil es darum geht, dass wir eine Lücke von über 30 Milliarden schließen."



Die Stimmung im Land habe sich durch den "Wachstumsbooster" und Investitionen schon verbessert, so Klingbeil. "Es dreht sich allmählich etwas. Aber wir sind noch lange nicht da, wo ich das Land gerne hätte."

Quelle: dts Nachrichtenagentur