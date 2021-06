Merz wirft Wanderwitz "pauschale Wählerbeschimpfung" vor

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), scharf kritisiert. Statt Wähler der AfD "pauschal zu beschimpfen", sollte man sich mit den Gründen für den Erfolg der AfD befassen, sagte Merz der "Bild".

Es gehe darum, warum die AfD überhaupt gegründet wurde und warum die CDU so viele Stimmen an sie verliere. Merz sagte allerdings auch, dass es "Unverbesserliche und Unbelehrbare" gebe. Zuvor hatte Wanderwitz in der "Rheinischen Post" seine umstrittene Aussage über die Demokratie in Ostdeutschland untermauert. Wanderwitz sagte, er mache sich "große Sorgen um die Demokratie in den neuen Bundesländern".

Quelle: dts Nachrichtenagentur