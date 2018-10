Forsa: Grüne setzen Höhenflug fort

Die Grünen setzen in der neuesten Forsa-Umfrage ihren Höhenflug fort. Laut der Erhebung für RTL und n-tv, die am Samstag veröffentlicht wurde, kommt die Öko-Partei auf 19 Prozent - ein Prozent mehr als letzte Woche und der dritte Anstieg in Folge. Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf neun Prozent. Die anderen Parteien bleiben unverändert: CDU/CSU bei 28 Prozent, die SPD bei 16 Prozent, die AfD bei 14 Prozent, die FDP bei neun Prozent.

Für die Erhebung wurden vom 8. bis zum 12. Oktober insgesamt 2.504 Personen befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: