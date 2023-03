Merz sieht "gewisse Beruhigung" an Kapitalmärkten

CDU-Chef Friedrich Merz sieht nach der Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS eine gewisse Entspannung an den Kapitalmärkten. "Meine Sorgen waren vor einigen Tagen größer als heute", sagte er den Fernsehsendern RTL und ntv.

In der Schweiz sei sehr schnell gehandelt worden und dadurch sei eine "gewisse Beruhigung" an den Kapitalmärkten eingetreten. Weiter sagte Merz, der früher für die Investmentgesellschaft Blackrock tätig war: "Ich habe die Hoffnung, dass wir das Schlimmste jetzt hinter uns haben, sicher ist es nicht." Es sei "ein Stück Hoffnung", so der CDU-Politiker.

Quelle: dts Nachrichtenagentur