AfD: Habecks Heiz-Wahnsinn kostet 30 Milliarden – nur für eine Stadt!

Kurz vor dem Jahresende treten die wahren Dimensionen des Heizungs-Wahnsinns von Klimaminister Robert Habeck und seines Grünen-Clans offen zutage. Denn die erste deutsche Großstadt kann die Kosten im Rahmen ihrer Wärmeplanung nun schon ziemlich genau beziffern. In Leipzig würde die Umrüstung der Wärmeinfrastruktur bis in die Wohngebäude hinein unterm Strich 30 Milliarden Euro kosten. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Umgerechnet auf die Leipziger Haushalte ergeben sich daraus Mehrkosten von bis zu 70.000 Euro! Weder Eigentümer noch Mieter könnten das schultern. Viele Bundesbürger scheinen sich darüber überhaupt noch nicht im Klaren zu sein: Die Umstellung auf erneuerbare Energien – und die Strafzahlungen im fünfstelligen Bereich, falls man es nicht leisten kann – bedeuten, dass Eigentümer ihre Objekte verkaufen oder sich bis über beide Ohren verschulden müssen. Und dass Mieter mit Erhöhungen von 200 Euro und mehr pro Monat rechnen sollten. Wie in allen anderen Bereichen läuft es auf das Ende unseres Wohlstandes und auf Enteignungen hinaus. Und das nicht irgendwann, sondern ab dem kommenden Jahr! Während die Ampelparteien genau das wollen und die scheinoppositionelle CDU/CSU nichts dagegen unternimmt, kann und wird allein die AfD das „Gebäudeenergiegesetz“ rückgängig machen – und damit die sozialistischen Auswüchse der Ampelpolitik stoppen. Das Heizungsgesetz – ersonnen von Habecks geschasstem Staatssekretär Patrick Graichen, der wegen Vetternwirtschafts-Vorwürfen gehen musste – läuft jeglicher Vernunft zuwider. Es ist ein rein ideologisches Instrument, um jedes Wohneigentum platt zu machen. Deutschland muss sich besinnen, Deutschland muss sich dagegen wehren – und mit der AfD an der Regierung diesen Wahnsinn beenden." Quelle: AfD Deutschland