Enrico Komning: Ein weiteres Rezessionsjahr unbedingt verhindern

Die EU-Kommission hat die Wirtschaftsprognose für 2025 deutlich zurückgeschraubt auf 1,1 Prozent innerhalb der Europäischen Union. Für Deutschland wird eine Stagnation erwartet.

Dazu teilt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Wirtschaftsausschuss, Enrico Komning, mit: „Der Fehlstart der Merz-Regierung ist komplett. Mit dem Einkassieren aller Wahlversprechen, ob es die Einhaltung der Schuldenbremse ist, das Festhalten an dem rot-grünen Energiedesaster oder der auf den Sankt-Nimmerleinstag verschobenen steuerlichen Entlastung für die Unternehmen, ist der Silberstreif am Horizont hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, den sich viele Deutsche von der neuen Regierung versprochen haben, sehr schnell wieder verschwunden.

Ein weiteres Jahr Rezession kann sich unser Land nicht mehr leisten. Wir müssen jetzt an die Standortbedingungen ran, und das heißt einen sofortigen Stopp der Energiewende und der hoch bürokratischen sozial-ökologischen Transformation. Wir brauchen ein Investitionsklima, das auf Freiheit basiert und nicht auf Gängelung. Die Bundesregierung ist aufgerufen, hier schnell tätig zu werden. Hundert Tage Schonfrist kann es dabei nicht geben. Als AfD-Bundestagsfraktion stehen wir für einen umfassenden Politikwechsel zurück zur sozialen Marktwirtschaft bereit. Allein es fehlt der Glaube, dass diese Regierung diesen Politikwechsel auch tatsächlich will.“

Quelle: AfD Deutschland