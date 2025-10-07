Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Schock über Herdecke-Attacke – Merz (CDU) & Co. mit Beileidsbotschaften

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 17:06 durch Sanjo Babić
Friedrich Merz (2023)
Friedrich Merz (2023)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach dem Angriff auf die designierte Bürgermeisterin von Herdecke haben Spitzenpolitiker verschiedener Parteien Betroffenheit geäußert, berichten AP und Tagesspiegel. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sprach von einer „abscheulichen Tat“; auch Landespolitiker aus NRW verurteilten die Attacke.

Parteien übermitteln Genesungswünsche und fordern schnelle Aufklärung. Innenpolitiker mahnen, Morddrohungen und Übergriffe gegen Kommunalpolitiker ernst zu nehmen, Sicherheitskonzepte anzupassen und Betroffene besser zu beraten. 

Kommunalverbände erinnern an die Belastungen im Amt und an Präventionsprogramme. Für die Ermittler bleibt Priorität, Tatumstände und Motivlage zweifelsfrei zu klären.

Quelle: ExtremNews

Termine
Kommende Termine
