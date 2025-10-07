Schock über Herdecke-Attacke – Merz (CDU) & Co. mit Beileidsbotschaften

Nach dem Angriff auf die designierte Bürgermeisterin von Herdecke haben Spitzenpolitiker verschiedener Parteien Betroffenheit geäußert, berichten AP und Tagesspiegel. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sprach von einer „abscheulichen Tat“; auch Landespolitiker aus NRW verurteilten die Attacke.

Parteien übermitteln Genesungswünsche und fordern schnelle Aufklärung. Innenpolitiker mahnen, Morddrohungen und Übergriffe gegen Kommunalpolitiker ernst zu nehmen, Sicherheitskonzepte anzupassen und Betroffene besser zu beraten.

Kommunalverbände erinnern an die Belastungen im Amt und an Präventionsprogramme. Für die Ermittler bleibt Priorität, Tatumstände und Motivlage zweifelsfrei zu klären.

Quelle: ExtremNews