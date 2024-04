AfD: CDU und die innere Sicherheit: Versagen auf ganzer Linie!

Unhaltbare Zustände herrschen im besten Deutschland aller Zeiten, das sich unter der Ägide der CDU in Berlin zu einem Schauplatz der Gesetzlosigkeit und des Chaos entwickelt hat. In Neukölln, einem Viertel, das durch die verfehlte “Willkommenskultur” bekannt ist, wurde ein Krankenwagen von einem Mob gestoppt, um zwei Opfer einer Messerstecherei hineinzusetzen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die Sanitäter, die eigentlich eine Frau ins Krankenhaus bringen sollten, wurden zu unfreiwilligen Teilnehmern eines Dramas, das nur eines von vielen in dieser Stadt ist. Möglich ist dies, weil der regierende Bürgermeister Kai Wegner und seine CDU die Realitäten der von ihnen verursachten Kriminalität verschleiern. Anstatt Sicherheit und Ordnung zu garantieren, werden die Bürger Berlins immer öfter Opfer von Gewalt und Willkür. Das Verhalten der Berliner Polizei, welche die Schwere des Vorfalls zunächst verheimlichte, spricht Bände über den Zustand der inneren Sicherheit in einer Stadt, die von einer Partei geführt wird, die unverantwortlich agiert und die Kontrolle längst verloren hat. Wenn die Merz-CDU die Regierung übernimmt, wird dieser Zustand des Kontrollverlusts und der Unsicherheit auf das ganze Land übergreifen. Die Ereignisse in Berlin sind kein Einzelfall, sondern ein Vorbote dessen, was auch in anderen CDU-regierten Bundesländern wie Baden-Württemberg oder NRW zur traurigen Realität werden könnte. Wo die CDU regiert, herrschen Zustände, die denen in von Grünen oder SPD regierten Ländern in nichts nachstehen. Dies zeigt, dass nur eine konsequente politische Wende, weg von dieser verantwortungslosen Politik, Deutschland wieder sicher machen kann."

Quelle: AfD Deutschland