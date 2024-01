AfD: Aktuelle Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl

Die AfD gewinnt weiter an Zustimmung – trotz aller Verleumdungen und Anfeindungen durch etablierte Parteien und Medien. Laut der aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yougov würden, wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, 24 Prozent der Alternative für Deutschland ihre Stimme geben! Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Und auch auf Länderebene wachsen die Werte weiter – vor allem in jenen drei Bundesländern, in denen im Herbst die Landtage neu gewählt werden, nämlich in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Das gibt uns Kraft und es gibt vor allem vielen Menschen in diesem Land Hoffnung, dass sich die derzeitige katastrophale Lage doch noch zum Guten wenden wird. Wir stehen dafür bereit! Übersicht: https://wahlrecht.de/umfragen/ Verlauf: https://wahlrecht.de/umfragen/yougov.htm Quelle: AfD Deutschland