Mit der Ampel in den Ruin: Kalifornien alleine jetzt reicher als ganz Deutschland

Wie weit Deutschland inzwischen weltweit ökonomisch ins Hintertreffen geraten ist, zeigt die Tatsache, dass alleine ein einziger US-Bundesstaat (von insgesamt 50!) die Wirtschaftskraft der einst mächtigsten Exportnation der Welt überholt hat. Der Grund dafür ist eine anhaltende strukturelle Schwächung und konstanter Niedergang der Produktivität und Innovation, aber auch der Wohlstandssubstanz. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Und, natürlich: An der gegenwärtigen hausgemachten Energiekrise.

Denn Tatsache ist, dass kein Land auf der Welt – und schon gar keine andere Industrienation – von den aktuellen Verwerfungen an den Energiemärkten derart heftig getroffen wird wie Deutschland. Doch jetzt schickt sich, wie das Portal “Pleiteticker.de” bitter kommentiert, sogar ein einzelner US-Bundesstaat an, Deutschlands Wirtschaft zu überholen: Während in der Bundesrepublik alles stagniert, geht das Bruttoinlandsprodukt in dem US-Pazifikbundesstaat steil nach oben.

Deutschland bereits eingeholt

Die tatsächlichen Zahlen dort werden zwar erst 2023 veröffentlicht, doch Prognosen deuten derzeit laut “Pleiteticker” darauf hin, dass der Bundesstaat Deutschland bereits eingeholt haben könnte. Unter Berücksichtigung der jüngsten Wachstumsrate soll der US-Bundesstaat gegenüber Deutschland bereits einen Vorsprung von 72 Milliarden Dollar haben.

Niedrigster BIP-Abstand der Geschichte

So soll der Vorsprung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (4,22 Billionen Dollar, verglichen mit dem von Kalifornien mit 3,357 Billionen Dollar) im vergangenen Jahr der niedrigste in der Geschichte gewesen sein – und selbst diese marginale Differenz schrumpft weiter. “Wäre Kalifornien ein souveräner Staat, würde es Deutschland damit den Rang als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ablaufen”, so das Portal.

Gewiss spielt die extreme Dichte der umsatzstärksten US-Unternehmen mit Sitz im legendären “Golden State” hierbei eine Rolle (alleine die Big-Tech-Giganten im Silicon Valley tragen mit exorbitanten Umsätzen zur Bilanz bei); andererseits hat Kalifornien – zur Einordnung – mit rund 39 Millionen Einwohnern nicht einmal die Hälfte der Bevölkerungszahl Deutschlands…"

Quelle: Wochenblick