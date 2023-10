Djir-Sarai verlangt Abschiebung von Hamas-Unterstützern

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai unterstützt die Forderung von SPD-Parteichef Lars Klingbeil, Hamas-Unterstützer aus Deutschland abzuschieben. "Man muss sich das mal vorstellen, in Israel werden Menschen getötet, gefoltert, abgeschlachtet, entführt und hier in Deutschland, mitten unter uns, in unseren Städten, mitten in unserer Gesellschaft, gibt es Menschen, die dann so etwas feiern oder Süßigkeiten verschenken", sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv.

"Und das ist etwas, was wir nicht hinnehmen dürfen." Diese Menschen lehnten offensichtlich ganz klar auch die Werte in Deutschland ab und dementsprechend gehörten sie nicht in die Gesellschaft und müssten tatsächlich abgeschoben werden, so Djir-Sarai. Quelle: dts Nachrichtenagentur