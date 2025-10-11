Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Sondervermögen: Die Minderheiten müssen ein Stück vom großen Kuchen abbekommen

Sondervermögen: Die Minderheiten müssen ein Stück vom großen Kuchen abbekommen

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 08:30 durch Sanjo Babić
Christian Dirschauer (2024) Bild: SSW
Christian Dirschauer (2024) Bild: SSW

Zur heutigen Bekanntgabe der Landesregierung über die Verteilung des Sondervermögens Infrastruktur erklärt der Vorsitzende der SSW-Landtagsfraktion, Christian Dirschauer: Wenn unser Land das laut Daniel Günther „größte Investitionsprogramm seiner Geschichte“ startet, müssen auch die nationalen Minderheiten und Volksgruppen ein Stück vom Kuchen abbekommen."

Dirschauer weiter: "Das haben wir immer wieder gefordert und begrüßen sehr, dass dies nun Früchte trägt: 10 Millionen Euro sollen für die Einrichtungen fließen, etwa zur Förderung der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten und Gemeinschaftshäusern. 

Und ich muss betonen: Sanierungen sind hier vielerorts überfällig und mit dieser Summe längst nicht zu stemmen. Deshalb erwarten wir von den Kommunen, dass auch diese ihrer Verantwortung gerecht werden und die Minderheiten mit einem fairen Anteil berücksichtigen. Immerhin erhalten sie mit 2,1 Milliarden Euro knapp zwei Drittel des ganz großen Kuchens und haben einen großen eigenen Handlungsspielraum. 

Ob Schulen, Kulturstätten oder Bibliotheken: Die Einrichtungen der Minderheiten tragen zur Stärkung der Vielfalt und unserem sozialen Zusammenhalt bei – deshalb müssen auch hier die Bagger anrücken."

Quelle: SSW

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hauen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige