AfD: Über 5 Millionen Menschen müssen Heizung kaltstellen: Die Ampel-Ideologie macht arm!

Für eine Bundesregierung mit einem sozialdemokratischen Kanzler sind diese Zahlen eine Schande: Rund 5,5 Millionen Menschen lebten im vergangenen Jahr in Haushalten, in denen aus finanziellen Gründen nicht ausreichend geheizt werden konnte. Das entspricht einem Anteil von rund 6,6 Prozent und damit einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt auf der Hand: Explodierende Energiepreise aufgrund von grüner Ampel-Ideologie. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Es bestätigt sich, was die AfD immer vorhergesagt hat: Mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland wird nur der eigenen Bevölkerung geschadet. Wir müssen daher die Nord-Stream-Leitungen reparieren und schnellstmöglich in Betrieb nehmen, aber auch die unsägliche CO2-Bepreisung abschaffen. Deutschland gehört bei Steuern und Abgaben bereits zu den unrühmlichen internationalen Spitzenreitern. Wir müssen die Menschen endlich entlasten und für warme Wohnungen sorgen, denn mit grüner Ideologie kann man nicht heizen!" Quelle: AfD Deutschland