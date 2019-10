Renommierter Ökonom unterstützt Forderungen des Aktionsbündnisses Grünzug Salem - Gefährlicher Schwund an Natur in der BRD

Das Aktionsbündnis Grünzug Salem hat prominente Unterstützung erhalten. Der international für seine Forschungen zur Postwachstumsökonomie bekannte Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech hat sich klar gegen die Fortschreibung des Regionalplans für Salem positioniert.

In seiner Stellungnahme schreibt der mehrfach ausgezeichnete Professor der Universität Siegen: "Die Bundesrepublik leidet unter einem inzwischen schon gefährlichen Schwund an Natur, insbesondere an unversiegelter Fläche. Dies wächst sich längst zu einem Knappheitsszenario aus. Nicht ein Mangel an Güterwohlstand, sondern an ökologischer Überlebensfähigkeit markiert die ökonomische Problemlage. Vor diesem Hintergrund ist es an Unverantwortlichkeit und wirtschaftlicher Irrationalität kaum zu überbieten, wenn weiterhin Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen werden."

Den für Salem geplanten Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe mit der Versiegelung neuer Gewerbeflächen innerhalb des geschützten Grünzugs nennt Paech einen "aus der Zeit gefallenen Schildbürgerstreich". "Das sei", so erläutert der Volkswirt weiter "genauso, als würde jemand sein Haus anzünden, um sich am Feuer die Hände zu wärmen."

Zur Gemeinderatssitzung am 22.10.2019, in der die Gemeinderäte über ihre Stellungnahme zur Fortschreibung des Regionalplans abstimmen, wird auch Herr Franke als Verbandsdirektor erwartet und den Regionalplan noch einmal erläutern. Das Aktionsbündnis Grünzug ist gespannt, welche Antwort er und die Räte auf derart deutliche Worte aus der Wissenschaft haben.

Quelle: Aktionsbündnis Grünzug Salem (ots)