Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung "fast fertig"

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) verspricht, dass die sogenannte Kindergrundsicherung bald kommt. "Der Gesetzentwurf ist fast fertig", sagte Paus am Montag dem "RTL-Nachtjournal".

"Der Finanzminister muss natürlich darauf achten, dass wir als Bundesregierung insgesamt innerhalb der verfassungsmäßigen Grenzen liegen", so Paus. Mit der Kindergrundsicherung werde es für alle Familien in Deutschland besser, weil die Antragsstellung erleichtert werde. "Es wird auch Leistungsverbesserungen geben", fügte sie hinzu.

Die Kindergrundsicherung werde ein "echter Paradigmenwechsel" sein, sie werde verdeckte Armut beheben und Familien auch ansonsten mehr materielle Sicherheit geben, hofft die Ministerin. Paus will auch das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz reformieren: Es gehe dabei darum, mehr Flexibilität und einen Rechtsanspruch zu gewährleisten. "Oft ist es auch so, dass die direkten Familienangehörigen vielleicht nicht noch zu Hause leben, aber dass andere Freunde in der Nachbarschaft sich kümmern, auch solche Dinge zu ermöglichen, die jetzt im Gesetz nicht vorgesehen sind", sagte Paus gegenüber RTL. Zudem könne es nicht sein, dass Menschen, die Angehör ige pflegen, automatisch damit in Kauf nehmen müssten, dann auch selbst in Altersarmut zu geraten. "Eine Lohnersatzleistung wie das Elterngeld wäre auch eine wichtige Maßnahme", so Paus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur