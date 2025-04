CDU will schnellen Bau neuer Gaskraftwerke

Angesichts der gesunkenen Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien will die CDU in der künftigen Bundesregierung den Bau neuer Gaskraftwerke forcieren. "Als verlässlicher Partner volatiler erneuerbarer Energie brauchen wir schnell neue Gaskraftwerke", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung der "Bild". Das müsse in der nächsten Regierung zügig vorangetrieben werden.

Zugleich sagte Jung, dass das Gesamtsystem der Stromproduktion "neu ausgerichtet" werden müsse, "damit die Erneuerbaren eine immer stärkere Rolle übernehmen können". Konkret müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien so vorgenommen werden, "dass der produzierte Strom effizient genutzt werden kann, ein marktwirtschaftlicher Rahmen für Energiespeicher und enge Verzahnung mit pragmatischem Wasserstoff-Hochlauf", sagte Jung. Quelle: dts Nachrichtenagentur