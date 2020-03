Lambrecht sieht Coronakrise als Bewährungsprobe für Demokratie

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht in der Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie eine Bewährungsprobe für die Demokratie in Deutschland. "Diese Krise ist ein Lackmustest für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft", sagte Lambrecht dem "Handelsblatt". "Ich habe den Eindruck, dass die allermeisten Menschen sich solidarisch und verantwortungsvoll verhalten."

Das zeige sich deutlich in der Bereitschaft vieler, selbst aktiv zu werden und anderen zu helfen. Sie glaube nicht, dass die teilweise Stimmungsmache gegen Migranten, wie sie etwa von der AfD betrieben werde, in der breiten Öffentlichkeit verfange.

"Wie reif unsere Gesellschaft ist, zeigt sich in der gegenwärtigen Situation", so die SPD-Politikerin. Die Menschen unterstützten sich gegenseitig "und hören nicht auf die dumpfen Parolen von Rassisten und Demokratiefeinden". Quelle: dts Nachrichtenagentur