Staat soll Putzkraft bezuschussen!

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, fordern die Grünen einen staatlichen Zuschuss für Haushaltshilfen.

Der Vorstoß soll Familien entlasten und Schwarzarbeit eindämmen. Diskutiert werden einfache Pauschalen und unbürokratische Abrechnung. Befürworter sehen Vorteile für Pflege, Kinderbetreuung und legale Beschäftigung.

Kritiker warnen vor Mitnahmeeffekten und offenen Finanzierungslücken. Die Ausgestaltung soll in Ressorts und Koalitionsrunden weiter verhandelt werden.

Quelle: ExtremNews