Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Staat soll Putzkraft bezuschussen!

Staat soll Putzkraft bezuschussen!

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 16:26 durch Sanjo Babić
Putzfrau
Putzfrau

Bild: Dieter Schütz / pixelio.de

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, fordern die Grünen einen staatlichen Zuschuss für Haushaltshilfen.

Der Vorstoß soll Familien entlasten und Schwarzarbeit eindämmen. Diskutiert werden einfache Pauschalen und unbürokratische Abrechnung. Befürworter sehen Vorteile für Pflege, Kinderbetreuung und legale Beschäftigung.
Kritiker warnen vor Mitnahmeeffekten und offenen Finanzierungslücken. Die Ausgestaltung soll in Ressorts und Koalitionsrunden weiter verhandelt werden.

Quelle: ExtremNews

