Nach Kipping erklärt auch Riexinger Rückzug von Linken-Spitze

Einen Tag nach seiner Co-Vorsitzenden Katja Kipping hat auch Linken-Chef Bernd Riexinger seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt.

Er werde ebenfalls auf dem kommenden Parteitag nicht mehr kandidieren, heißt es in einem Schreiben Riexingers, aus dem am Samstag mehrere Medien zitieren.



Zusammen mit Kipping hatte Riexinger seit 2012 die Linke geführt. Damit braucht die Partei nun eine komplett neue Führungsspitze. Die soll am 31. Oktober und 1. November auf dem Parteitag in Erfurt gewählt werden. Verschiedene Kandidatennamen werden schon gehandelt. Gleichzeitig dürfte die Wahl eine Richtungsentscheidung werden, ob sich die Linke ernsthaft für eine mögliche Koalition mit SPD und Grünen bereit machen will.

Quelle: dts Nachrichtenagentur